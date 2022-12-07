В Госдуме прокомментировали идею использования маткапитала на санаторно-курортное лечение

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение использовать средства маткапитала для санаторно-курортного лечения семьи.

По словам депутата, проблема с санаторно-курортным лечением действительно существует.

Но в тоже время парламентарий отметил, что подобное лечение требует значительных средств.

«С одной стороны, это действительно реализация потребностей и желаний. Но, с другой стороны, при стоимости проезда, проживания и пребывания это всё может быстро опустошить семейный капитал», — рассказал Нилов.

Он уверен, что более приоритетным вопросом является предоставление возможности использования маткапитала для покупки автомобиля.

«Хотя бы для отдельных категорий семей. Например, для многодетных семей или семей с ребёнком-инвалидом. Но в целом я считаю, что идею надо обсудить. Хотя бы для того, чтобы ещё раз подчеркнуть, что проблемы с санаторно-курортным лечением у нас есть и их надо быстрее решать», — заключил собеседник RT.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала разрешить использовать средства материнского (семейного) капитала на санаторно-курортное лечение семьи.

Как отметила Волынец, количество поданных гражданами заявок значительно превышает количество выделяемых путёвок за счёт субсидий из федерального бюджета на санаторно-курортное лечение.