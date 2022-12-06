Медведев сообщил, что сам пишет посты для своего Telegram-канала
- РИА Новости
Слова Медведева приводит ТАСС.
«У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: «Ты что, сбрендил, что ли?». Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают», — сказал он на встрече с активистами «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтёрской роты «Боевого братства».
5 декабря зампред Совбеза в своём Telegram-канале посоветовал европейским странам запасаться «шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками» после того, как они ввели запрет на поставку российской нефти по цене выше $60 за баррель.
До этого он заявлял, что нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры.
Также, по его словам, НАТО должно покаяться и быть распущено, как преступное образование.