Медведев сообщил, что сам пишет посты для своего Telegram-канала

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что сам пишет посты в своём Telegram-канале. Он при этом признал, что помощники у него есть. Он также выразил мнение, что за него «такую штуковину никто не напишет», потому что побоится.

Слова Медведева приводит ТАСС.

«У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: «Ты что, сбрендил, что ли?». Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают», — сказал он на встрече с активистами «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтёрской роты «Боевого братства».

5 декабря зампред Совбеза в своём Telegram-канале посоветовал европейским странам запасаться «шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками» после того, как они ввели запрет на поставку российской нефти по цене выше $60 за баррель.

До этого он заявлял, что нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры.

Также, по его словам, НАТО должно покаяться и быть распущено, как преступное образование.