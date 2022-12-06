Узнать больше

Медведев сообщил, что сам пишет посты для своего Telegram-канала

Короткая ссылка
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что сам пишет посты в своём Telegram-канале. Он при этом признал, что помощники у него есть. Он также выразил мнение, что за него «такую штуковину никто не напишет», потому что побоится.
Медведев сообщил, что сам пишет посты для своего Telegram-канала
  • РИА Новости

Слова Медведева приводит ТАСС.

«У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: «Ты что, сбрендил, что ли?». Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают», — сказал он на встрече с активистами «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтёрской роты «Боевого братства».

5 декабря зампред Совбеза в своём Telegram-канале посоветовал европейским странам запасаться «шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками» после того, как они ввели запрет на поставку российской нефти по цене выше $60 за баррель.

До этого он заявлял, что нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры.

Также, по его словам, НАТО должно покаяться и быть распущено, как преступное образование.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить