Медведев: НАТО должно покаяться и быть распущено, как преступное образование

Цивилизованному миру НАТО не нужно, альянс должен покаяться перед человечеством и быть распущен, как преступное образование, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Об этом он заявил, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который «рубанул», что Украина «победит как суверенное независимое государство».

При этом глава альянса «ничего не сказал о её территориальной целостности», подчеркнул Медведев.

«Типа победит, но, видимо, в новых, сильно урезанных границах своей независимости, и вся такая суверенная сядет за стол переговоров. Это уже прогресс», — написал зампред Совбеза в Telegram.

Он при этом заявил, что «наглые натовские выскочки» забывают о совершённых их организацией госпереворотах в суверенных государствах и «убитых десятках тысяч мирных граждан».

Также Медведев отметил поставки оружия «всякому отребью, зоологическим выродкам и экстремистским режимам» и напомнил о безнаказанности руководителей Североатлантического альянса.

«Начиная с момента своего образования НАТО многократно доказывало свою сугубо закрытую корпоративную сущность, действуя в интересах кучки англосаксонских стран и их прихвостней. При этом в странах НАТО проживает не более 12% населения планеты», — утверждает он.

Как считает Медведев, «цивилизованному миру эта организация не нужна».

«Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена, как преступное образование. Но даже Pontifex Maximus не сможет отпустить им грехи», — подытожил он.

Как ранее заявил Йенс Столтенберг, «единственным путём к миру» на Украине являются постоянные поставки оружия украинской армии.