Медведев: НАТО должно покаяться и быть распущено, как преступное образование

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Цивилизованному миру НАТО не нужно, альянс должен покаяться перед человечеством и быть распущен, как преступное образование, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: НАТО должно покаяться и быть распущено, как преступное образование
  • РИА Новости

Об этом он заявил, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который «рубанул», что Украина «победит как суверенное независимое государство».

При этом глава альянса «ничего не сказал о её территориальной целостности», подчеркнул Медведев.

«Типа победит, но, видимо, в новых, сильно урезанных границах своей независимости, и вся такая суверенная сядет за стол переговоров. Это уже прогресс», — написал зампред Совбеза в Telegram.

Он при этом заявил, что «наглые натовские выскочки» забывают о совершённых их организацией госпереворотах в суверенных государствах и «убитых десятках тысяч мирных граждан».

Также Медведев отметил поставки оружия «всякому отребью, зоологическим выродкам и экстремистским режимам» и напомнил о безнаказанности руководителей Североатлантического альянса.

«Начиная с момента своего образования НАТО многократно доказывало свою сугубо закрытую корпоративную сущность, действуя в интересах кучки англосаксонских стран и их прихвостней. При этом в странах НАТО проживает не более 12% населения планеты», — утверждает он.

Как считает Медведев, «цивилизованному миру эта организация не нужна».

«Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена, как преступное образование. Но даже Pontifex Maximus не сможет отпустить им грехи», — подытожил он.

Как ранее заявил Йенс Столтенберг, «единственным путём к миру» на Украине являются постоянные поставки оружия украинской армии.

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