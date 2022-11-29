Медведев: НАТО должно покаяться и быть распущено, как преступное образование
- РИА Новости
Об этом он заявил, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который «рубанул», что Украина «победит как суверенное независимое государство».
При этом глава альянса «ничего не сказал о её территориальной целостности», подчеркнул Медведев.
«Типа победит, но, видимо, в новых, сильно урезанных границах своей независимости, и вся такая суверенная сядет за стол переговоров. Это уже прогресс», — написал зампред Совбеза в Telegram.
Он при этом заявил, что «наглые натовские выскочки» забывают о совершённых их организацией госпереворотах в суверенных государствах и «убитых десятках тысяч мирных граждан».
Также Медведев отметил поставки оружия «всякому отребью, зоологическим выродкам и экстремистским режимам» и напомнил о безнаказанности руководителей Североатлантического альянса.
«Начиная с момента своего образования НАТО многократно доказывало свою сугубо закрытую корпоративную сущность, действуя в интересах кучки англосаксонских стран и их прихвостней. При этом в странах НАТО проживает не более 12% населения планеты», — утверждает он.
Как считает Медведев, «цивилизованному миру эта организация не нужна».
«Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена, как преступное образование. Но даже Pontifex Maximus не сможет отпустить им грехи», — подытожил он.
Как ранее заявил Йенс Столтенберг, «единственным путём к миру» на Украине являются постоянные поставки оружия украинской армии.