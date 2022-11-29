Столтенберг назвал поставки оружия Киеву «единственным путём к миру» на Украине

«Единственным путём к миру» на Украине являются постоянные поставки оружия украинской армии, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Бухаресте, где проходит неформальная встреча глав МИД блока.

Слова главы Североатлантического альянса приводит ТАСС.

«Парадоксально, но единственным путём к долгосрочному миру на Украине является продолжение военных поставок», — сказал глава альянса.

Он подчеркнул, что для НАТО «долгосрочный мир на Украине возможен, только если Россия не добьётся победы».

Ранее Йенс Столтенберг уже говорил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий также заявил, что от победы России на Украине проиграет вся Европа.