Столтенберг назвал поставки оружия Киеву «единственным путём к миру» на Украине

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«Единственным путём к миру» на Украине являются постоянные поставки оружия украинской армии, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Бухаресте, где проходит неформальная встреча глав МИД блока.
Столтенберг назвал поставки оружия Киеву «единственным путём к миру» на Украине
  • AFP
  • © John THYS

Слова главы Североатлантического альянса приводит ТАСС.

«Парадоксально, но единственным путём к долгосрочному миру на Украине является продолжение военных поставок», — сказал глава альянса.

Он подчеркнул, что для НАТО «долгосрочный мир на Украине возможен, только если Россия не добьётся победы».

Ранее Йенс Столтенберг уже говорил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий также заявил, что от победы России на Украине проиграет вся Европа.

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