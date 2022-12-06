Терапевт Гончарова посоветовала держать ноги в тепле во избежание переохлаждения

Врач-терапевт филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Яна Гончарова рассказала, почему важно держать ноги в тепле и как это предохраняет от переохлаждения.

Человек заболевает, когда при продолжительном воздействии холода наступает торможение общих обменных процессов организма, замедляется кровоток и снижается естественное реагирование иммунитета на инфекцию, объяснила она «Газете.Ru».

«Но несмотря на то, что воздействию холода и, как следствие, вероятности заболеть подвергается весь организм, именно про «ноги в тепле» принято говорить потому, что нижние конечности чаще всего подвергаются обморожению: стопы — более 90% случаев, кисти — 5—8% случаев», — констатировала Гончарова.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.