Терапевт Гончарова посоветовала держать ноги в тепле во избежание переохлаждения
- Gettyimages.ru
Человек заболевает, когда при продолжительном воздействии холода наступает торможение общих обменных процессов организма, замедляется кровоток и снижается естественное реагирование иммунитета на инфекцию, объяснила она «Газете.Ru».
«Но несмотря на то, что воздействию холода и, как следствие, вероятности заболеть подвергается весь организм, именно про «ноги в тепле» принято говорить потому, что нижние конечности чаще всего подвергаются обморожению: стопы — более 90% случаев, кисти — 5—8% случаев», — констатировала Гончарова.
Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.