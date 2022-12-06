Врачи из ЛНР проходят обучение в одной из столичных детских больниц

В Москве на базе Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии организовали обучение для медиков из Луганской республиканской детской клинической больницы в рамках курсов повышения квалификации.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента здравоохранения.

Занятия продлятся в течение месяца, после чего врачи, прошедшие стажировку, получат сертификаты государственного образца.

Наряду с этим стало известно, что в Нижегородской области находятся 898 детей, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, а также с других территорий из зоны СВО. Такие данные публикует newsnn.ru со ссылкой на региональное Министерство образования и науки.

Как уточняется, в местных школах обучаются 640 детей из Донбасса. Места в детских садах получили 258 детей.

Ранее сообщалось, что жители Херсонской области, вынужденно переехавшие в Курганскую область, получат единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Вадим Шумков.