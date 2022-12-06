Врачи из ЛНР проходят обучение в одной из столичных детских больниц
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента здравоохранения.
Занятия продлятся в течение месяца, после чего врачи, прошедшие стажировку, получат сертификаты государственного образца.
Наряду с этим стало известно, что в Нижегородской области находятся 898 детей, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, а также с других территорий из зоны СВО. Такие данные публикует newsnn.ru со ссылкой на региональное Министерство образования и науки.
Как уточняется, в местных школах обучаются 640 детей из Донбасса. Места в детских садах получили 258 детей.
Ранее сообщалось, что жители Херсонской области, вынужденно переехавшие в Курганскую область, получат единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Вадим Шумков.