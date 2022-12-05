В Курганской области рассказали о выплатах беженцам из Херсонской области

Жители Херсонской области, вынужденно переехавшие в Курганскую область, получат единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Вадим Шумков.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

«Установить, что жителям города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном порядке в Курганскую область на постоянное место жительства, предоставляются следующие меры соцподдержки: единовременная выплата в размере 100 000 рублей и социальная выплата на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов», — отмечается в документе.

Единовременная выплата предоставляется за счёт средств «Фонда развития территорий».

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