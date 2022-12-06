Госдума: мобилизованные получат преимущественное право устроиться на прежнюю должность
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Думы.
«Поправкой второго чтения в законодательство вносится норма, согласно которой за мобилизованными сохраняется преимущественное право поступления на работу в ранее занимаемой должности или на другую вакантную должность, соответствующую квалификации работника», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Уточняется, что норма распространится на правоотношения, возникшие с 21 сентября.
Ранее президент России Владимир Путин призвал губернаторов держать вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации на контроле.