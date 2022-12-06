Госдума: мобилизованные получат преимущественное право устроиться на прежнюю должность

Госдума приняла поправку о преимущественном праве мобилизованного на ранее занимаемую должность при истечении трудового договора в ходе службы.

Об этом сообщается на сайте Думы.

«Поправкой второго чтения в законодательство вносится норма, согласно которой за мобилизованными сохраняется преимущественное право поступления на работу в ранее занимаемой должности или на другую вакантную должность, соответствующую квалификации работника», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Уточняется, что норма распространится на правоотношения, возникшие с 21 сентября.

Ранее президент России Владимир Путин призвал губернаторов держать вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации на контроле.