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Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение законов при частичной мобилизации

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Президент России Владимир Путин призвал губернаторов держать вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации на контроле.

Об этом он сказал в ходе встречи по видеосвязи с главами регионов России, избранными в сентябре.

Президент добавил, что вопросы соблюдения законодательства касаются в том числе поддержки семей мобилизованных.

По его словам, все принятые решения, включая социальные гарантии, должны неукоснительно соблюдаться.

В понедельник, 10 октября, президент России провёл встречу с избранными главами 15 субъектов России. 

RT вёл трансляцию встречи.

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