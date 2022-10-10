Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение законов при частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин призвал губернаторов держать вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации на контроле.

Об этом он сказал в ходе встречи по видеосвязи с главами регионов России, избранными в сентябре.

Президент добавил, что вопросы соблюдения законодательства касаются в том числе поддержки семей мобилизованных.

По его словам, все принятые решения, включая социальные гарантии, должны неукоснительно соблюдаться.

В понедельник, 10 октября, президент России провёл встречу с избранными главами 15 субъектов России.

RT вёл трансляцию встречи.