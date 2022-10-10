Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение законов при частичной мобилизации
Об этом он сказал в ходе встречи по видеосвязи с главами регионов России, избранными в сентябре.
Президент добавил, что вопросы соблюдения законодательства касаются в том числе поддержки семей мобилизованных.
По его словам, все принятые решения, включая социальные гарантии, должны неукоснительно соблюдаться.
В понедельник, 10 октября, президент России провёл встречу с избранными главами 15 субъектов России.
RT вёл трансляцию встречи.