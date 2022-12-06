Врач Остапенко назвала отёчность возможным признаком проблем с сердцем

Врач-эндокринолог «ИНВИТРО-Приволжье» Анастасия Остапенко назвала случаи, когда отёчность является тревожным симптомом, при котором следует обратиться к врачу.

«Отёк — это задержка жидкости в тканях организма. Причины отёчности могут быть как невинные, так и опасные для здоровья», — отметила специалист в разговоре с «Известиями».

По её словам, систематическая отёчность в сопровождении одышки при нагрузке может свидетельствовать о развитии сердечной недостаточности.

При заболеваниях щитовидной железы отёки затрагивают область лица и рук, сопровождаются слабостью, сонливостью. При проблемах с почками отёк часто локализуется в области глаз, а также развивается отёк передней брюшной стенки.

Ранее главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в беседе с НСН рассказала о принципах питания при диабете.