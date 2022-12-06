В Госдуме поддержали идею введения обязательных компенсаций в фитнес-клубах при наличии больничного
- РИА Новости
По мнению депутата, идея интересная и её необходимо внимательно изучить.
«Инициативу нужно рассмотреть… она интересная и, может быть, она найдёт применение в жизни», — сказал Свищёв.
Он также обратил внимание на то, что любые меры привлечения сограждан в фитнес-клубы и занятию активным образом жизни являются правильными.
«Сейчас государство многое делает для того, чтобы в том числе компенсировать затраты, произведённые на фитнес-клуб нашими гражданами. Сейчас в разработке также находится несколько проектов, которые могут мотивировать жителей заниматься спортом и работодателей, чтобы тратили деньги на своих работников. Мы много делаем, и, я думаю, в ближайшее время вы увидите те инициативы, которые будут», — добавил парламентарий.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил продлевать сроки абонементов в фитнес-клубах при предъявлении клиентом больничного.
В обращении законодатель отметил, что в настоящее время фитнес-клубы при продаже абонементов, как правило, не учитывают то обстоятельство, что клиент может пропускать занятия по болезни, оплачивая не используемый в связи с этим период действия абонемента.