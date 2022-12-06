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В Госдуме предложили ввести обязательные компенсации по больничным в фитнес-клубах

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлевать сроки абонементов в фитнес-клубах при предъявлении клиентом больничного. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили ввести обязательные компенсации по больничным в фитнес-клубах
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время фитнес-клубы при продаже абонементов, как правило, прописывают в договоре право на заморозку соглашения на один месяц, обеспечивая клиентам возможность использовать персональный отпуск по своему усмотрению без потери срока действия абонемента.

Однако данные договоры сегодня фактически не учитывают то обстоятельство, что клиент может пропускать занятия по болезни, оплачивая не используемый в связи с этим период действия абонемента.

Аналогичная ситуация встречается с абонементами в бассейны и спортивные секции, где клиентам далеко не всегда компенсируют пропущенные по болезни занятия, отметил парламентарий.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности введения обязательной компенсации срока абонемента в фитнес-клубе, количества пропущенных занятий в бассейне либо в спортивной секции для клиентов, которые имеют больничный лист за соответствующий период времени», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что в России утвердят профстандарт для фитнес-тренеров и специалистов по спорту в вузах и школах.

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