В России утвердят профстандарт для фитнес-тренеров и специалистов по спорту в вузах и школах
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За счёт новых мер к 2030 году правительство рассчитывает до 70% увеличить долю систематически занимающихся физкультурой и спортом, пишет «Парламентская газета».
Соответствующие проекты приказов Минтруда опубликованы для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что они вступят в силу с 1 марта 2023 года и будут действовать до 1 марта 2029-го.
Профстандарт «Специалист по фитнесу (фитнес-тренер)» дополняет два других — «Специалист по продвижению фитнес-услуг» и «Специалист по инструкторской и методической работе в области физической культуры и спорта». Все они обобщают требования на всех уровнях подготовки работников в соответствии с Национальной системой квалификаций Российской Федерации.
Ранее ФАН сообщало, что в Сочи в сентябре состоялась Всероссийская неделя охраны труда.