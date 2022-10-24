В России утвердят профстандарт для фитнес-тренеров и специалистов по спорту в вузах и школах

В России могут утвердить профессиональные стандарты для фитнес-инструкторов, а также специалистов по школьному и студенческому спорту. Стандарты устанавливают критерии, благодаря которым планируется улучшить качество работы.

За счёт новых мер к 2030 году правительство рассчитывает до 70% увеличить долю систематически занимающихся физкультурой и спортом, пишет «Парламентская газета».

Соответствующие проекты приказов Минтруда опубликованы для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что они вступят в силу с 1 марта 2023 года и будут действовать до 1 марта 2029-го.

Профстандарт «Специалист по фитнесу (фитнес-тренер)» дополняет два других — «Специалист по продвижению фитнес-услуг» и «Специалист по инструкторской и методической работе в области физической культуры и спорта». Все они обобщают требования на всех уровнях подготовки работников в соответствии с Национальной системой квалификаций Российской Федерации.

Ранее ФАН сообщало, что в Сочи в сентябре состоялась Всероссийская неделя охраны труда.