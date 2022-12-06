Врач Горенков напомнил о неблагоприятном воздействии перелётов на людей с варикозом

Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков рассказал, что при наличии некоторых заболеваний стоит с осторожностью относиться к авиаперелётам.

Перепады давления во время взлёта и посадки самолёта, стресс и долгое пребывание в положении сидя — все эти факторы могут негативно отразиться на состоянии здоровья, особенно при наличии определённых заболеваний, отметил специалист в интервью Радио Sputnik.

Осмотрительно относиться к авиаперелётам нужно прежде всего пациентам с варикозным расширением вен и с аденомой предстательной железы, продолжил врач.

По его словам, факторами риска являются также сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и слуха.

Ранее врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.