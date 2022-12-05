Врач Белов рассказал о возможных осложнениях у свиного гриппа

Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал, какие осложнения могут быть у свиного гриппа.

«Бронхиты и пневмония — нередкое явление у пациентов, которые переносят болезнь на ногах», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, также могут обостриться хронические заболевания, например диабет.

Как отметил Белов, особенно важно следить за течением болезни у людей из групп риска, в том числе у детей и пожилых.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет собой больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.