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Врач Белов рассказал о возможных осложнениях у свиного гриппа

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Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал, какие осложнения могут быть у свиного гриппа.
Врач Белов рассказал о возможных осложнениях у свиного гриппа
  • РИА Новости

«Бронхиты и пневмония — нередкое явление у пациентов, которые переносят болезнь на ногах», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, также могут обостриться хронические заболевания, например диабет.

Как отметил Белов, особенно важно следить за течением болезни у людей из групп риска, в том числе у детей и пожилых.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет собой больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.

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