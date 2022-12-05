Невролог Мацокин посоветовал не злоупотреблять кофе при упадке сил

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Врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин посоветовал не компенсировать упадок сил большим количеством стимулирующих напитков, в том числе кофе.
Невролог Мацокин посоветовал не злоупотреблять кофе при упадке сил
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«Кофеин — отличный стимулятор, когда необходим заряд энергии, но часто пользоваться таким способом не стоит... Кофеин истощает запас аденозинтрифосфорной кислоты, которая важна для обмена энергии и веществ в организме», — предупредил он в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам Мацокина, кофе негативно влияет и на сердечно-сосудистую систему, ускоряя сердцебиение, а за счёт мочегонного эффекта повышается вязкость крови. Эти факторы, в свою очередь, повышают давление, уточнил он.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН заявила, что синтетические сахарозаменители могут вызвать аллергию.

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