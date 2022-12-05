Семь человек числятся пропавшими без вести после взрыва в Нижневартовске

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что ещё семь человек остаются пропавшими без вести после взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске.

РИА Новости

«Семь человек, по заявлению родственников, находятся в розыске», — цитирует Комарову РИА Новости. По словам губернатора, работа по разбору завалов «очень сложная». Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске стала разгерметизация газового баллона. Следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли шесть человек.