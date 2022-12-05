Семь человек числятся пропавшими без вести после взрыва в Нижневартовске

Короткая ссылка
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что ещё семь человек остаются пропавшими без вести после взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске.
Семь человек числятся пропавшими без вести после взрыва в Нижневартовске
  • РИА Новости

«Семь человек, по заявлению родственников, находятся в розыске», — цитирует Комарову РИА Новости.

По словам губернатора, работа по разбору завалов «очень сложная».

Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске стала разгерметизация газового баллона.

Следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске.

Согласно последним данным, в результате происшествия погибли шесть человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить