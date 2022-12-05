Семь человек числятся пропавшими без вести после взрыва в Нижневартовске
- РИА Новости
«Семь человек, по заявлению родственников, находятся в розыске», — цитирует Комарову РИА Новости.
По словам губернатора, работа по разбору завалов «очень сложная».
Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске стала разгерметизация газового баллона.
Следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске.
Согласно последним данным, в результате происшествия погибли шесть человек.