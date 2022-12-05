В частично обрушившемся доме в Нижневартовске есть угроза новых обрушений
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Существует угроза новых обрушений. Наиболее опасный участок — несущие стены между третьим и четвёртым подъездами», — сказал собеседник.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске стала разгерметизация газового баллона.
Следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске.
Согласно последним данным, в результате происшествия погибли шесть человек.