В частично обрушившемся доме в Нижневартовске есть угроза новых обрушений

В доме в Нижневартовске, где произошло частичное обрушение из-за взрыва газа, есть угроза новых обрушений.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Существует угроза новых обрушений. Наиболее опасный участок — несущие стены между третьим и четвёртым подъездами», — сказал собеседник.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске стала разгерметизация газового баллона.

Следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске.

Согласно последним данным, в результате происшествия погибли шесть человек.