Аналитики сообщили, что в Москве перед праздниками растёт спрос на специалистов сферы общепита

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В исследовательском центре SuperJob рассказали, что перед новогодними праздниками в Москве растёт спрос на дополнительный персонал.
Аналитики сообщили, что в Москве перед праздниками растёт спрос на специалистов сферы общепита
  • РИА Новости

Об этом пишет «Российская газета».

За последнюю неделю число вакансий в общественном питании выросло на 10%, в e-commerce — на 6%, на складах и в логистических комплексах — на 5%, на пищевых производствах и в продуктовом ритейле — на 3%.

По словам специалистов, самые высокие зарплаты в предновогодний и праздничный период в доставке и общепите. Так, курьеру готовы платить до 100 тыс. рублей, а курьеру с функцией водителя — до 180 тыс. рублей.

В общепите повару-универсалу готовы предложить в среднем 60—90 тыс. рулей. Официанты (с чаевыми) могут заработать в среднем 60 тыс. рублей.

Ранее президент и основатель SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН спрогнозировал всплеск активности на рынке труда в России после новогодних праздников.

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