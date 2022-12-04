В МЧС заявили о сложностях поисковых работ на месте взрыва в Нижневартовске из-за мороза
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«Работа осложнена низкой температурой и сложными погодными условиями, а также крупным завалом, образовавшимся из-за обрушения», — цитирует заявление ведомства ТАСС.
Уточняется, что для обеспечения безопасности на месте разбора завалов спасатели закрепляют нависающие конструкции.
Как указывает агентство, в настоящее время в Нижневартовске -23 °С.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске.
Согласно последним данным, в результате частичного обрушения здания погибли шесть человек.