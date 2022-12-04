Слуцкий допустил боевые действия на орбите, если Запад продолжит помогать Украине
Парламентарий пояснил, что коммерческие гражданские спутники, выполняющие боевые задачи, могут стать «законными целями для ответного поражения».
«Об этом совсем недавно предупреждали в российском МИД...Если российские предупреждения будут проигнорированы, как это было с требованиями гарантий безопасности почти год назад, вовлечённость Запада в украинский конфликт может спровоцировать боевую активность на околоземной орбите», — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.
По его словам, использование соответствующих аппаратов для передачи данных ВСУ нарушает международные соглашения по мирному космосу.
Ранее экс-гендиректор госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин в интервью RTД рассказал о сотнях космических аппаратов Запада, которые сейчас работают на Вооружённые силы Украины.
По словам участника российской хакерской группы RaHDit, разведка США снабжает Украину данными радиолокации и спутниковыми снимками, в том числе территории России.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет счёл необходимым деактивировать спутниковую группировку НАТО, которая собирает данные для украинских войск.