Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что если Запад продолжит игнорировать предупреждения относительно вовлечённости в украинский конфликт, это чревато боевой активностью на околоземной орбите.

Парламентарий пояснил, что коммерческие гражданские спутники, выполняющие боевые задачи, могут стать «законными целями для ответного поражения».

«Об этом совсем недавно предупреждали в российском МИД...Если российские предупреждения будут проигнорированы, как это было с требованиями гарантий безопасности почти год назад, вовлечённость Запада в украинский конфликт может спровоцировать боевую активность на околоземной орбите», — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

По его словам, использование соответствующих аппаратов для передачи данных ВСУ нарушает международные соглашения по мирному космосу.

Ранее экс-гендиректор госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин в интервью RTД рассказал о сотнях космических аппаратов Запада, которые сейчас работают на Вооружённые силы Украины.

По словам участника российской хакерской группы RaHDit, разведка США снабжает Украину данными радиолокации и спутниковыми снимками, в том числе территории России.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет счёл необходимым деактивировать спутниковую группировку НАТО, которая собирает данные для украинских войск.