Рогозин рассказал о сотнях космических аппаратов Запада, работающих на ВСУ

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Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин в интервью RTД рассказал о сотнях космических аппаратов Запада, которые сейчас работают на Вооружённые силы Украины.

«Надо сказать, что на них работают не только военные спутники, на них работают гражданские, частные — всё, что только есть. Это сотни космических аппаратов всех стран, объединённых западным сообществом, которое сегодня работает на Вооружённые силы Украины», — заявил он.

По словам Рогозина, речь идёт не только об американских или военных спутниках.

Он добавил, что у него есть таблица пролётов над зоной специальной военной операции всех аппаратов, которые передают данные.

«Прежде всего оптико-электронная разведка, радиотехническая разведка. Ну это, конечно, на два порядка больше, чем у нас, скажем так. И это серьёзно», — сказал Рогозин.

Полная версия интервью — на сайте RTД.

В июле Рогозин предлагал национализировать предприятия, производящие микроэлектронику для спутников, передав их «Роскосмосу» и «Росатому».

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