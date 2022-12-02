Рогозин рассказал о сотнях космических аппаратов Запада, работающих на ВСУ
«Надо сказать, что на них работают не только военные спутники, на них работают гражданские, частные — всё, что только есть. Это сотни космических аппаратов всех стран, объединённых западным сообществом, которое сегодня работает на Вооружённые силы Украины», — заявил он.
По словам Рогозина, речь идёт не только об американских или военных спутниках.
Он добавил, что у него есть таблица пролётов над зоной специальной военной операции всех аппаратов, которые передают данные.
«Прежде всего оптико-электронная разведка, радиотехническая разведка. Ну это, конечно, на два порядка больше, чем у нас, скажем так. И это серьёзно», — сказал Рогозин.
Полная версия интервью — на сайте RTД.
В июле Рогозин предлагал национализировать предприятия, производящие микроэлектронику для спутников, передав их «Роскосмосу» и «Росатому».