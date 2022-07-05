Рогозин предложил национализировать производство космической микроэлектроники

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил национализировать предприятия, производящие микроэлектронику для спутников, передав их «Роскосмосу» и «Росатому».
Рогозин предложил национализировать производство космической микроэлектроники
  • РИА Новости

«Тема спутникостроения в нашей стране остаётся одной из самых тревожных именно в силу недоступности радиационностойкой элементной базы. Поэтому я бы предложил национализировать эту промышленность и передал бы её в ведение «Роскосмоса» и «Росатома», — приводятся слова Рогозина в Telegram госкорпорации.

Об этом он сказал на встрече с коллективом спутникостроительного холдинга «Информационные спутниковые системы» имени Решетнёва.

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