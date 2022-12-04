Нутрициолог Брыкин рассказал, какое варенье самое полезное

Пятиминутка и протёртые с сахаром ягоды содержат гораздо больше витаминов, макро- и микроэлементов, чем сваренное по классическому рецепту варенье. Об этом RT рассказал врач — спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин.

«Привычное для многих с детства варенье готовится по рецепту, в котором ягоды и фрукты подвергаются термической обработке. Однако длительное тепловое воздействие разрушает в них некоторые биологически активные соединения и витамины, например, почти полностью — аскорбиновую кислоту», — рассказал специалист.

Он также посоветовал не хранить более года варенье с косточками, например вишнёвое или яблочное.

«Косточки этих плодовых деревьев содержат вещество амигдалин — природный гликозид, в составе которого находится синильная кислота. Это вещество со временем в микродозах распространяется в варенье. В растениях оно отвечает за борьбу с вредителями, поскольку является ядовитым, а при попадании в организм человека может приводить к сильному отравлению», — предупредил эксперт.

Если варенье свежее, но в банке появилась плесень, продукт тоже следует выбросить, подчеркнул собеседник RT.

«Споры плесени, образовавшиеся на поверхности варенья, проникают вглубь и выделяют микотоксины. Попадая в организм, они способны накапливаться и вызывать аллергические реакции, тяжёлые отравления», — заявил Брыкин.

Врач также напомнил, что в процессе приготовления классического варенья используется очень много сахара, обычно в пропорции 1:1.

«Людям с сахарным диабетом, ожирением и маленьким детям необходимо ограничивать его потребление. Взрослым не рекомендуется употреблять более 100 г в сутки, детям с трёх лет — максимально 40 г, а малышам от года до трёх лет — только одну-две чайные ложки в день», — порекомендовал нутрициолог.

По его словам, альтернатива традиционному варенью — холодный способ приготовления, когда ягоды или фрукты перетираются с сахаром и сразу употребляются в пищу или замораживаются и хранятся морозильной камере.

Таким образом, как пояснил эксперт, сохраняются все витамины и полезные вещества.

«Для тех, кто не готов совсем отказаться от классического вкуса, существует так называемый промежуточный вариант — варенье-пятиминутка. В нём остаётся до 70% полезных веществ — витамины не успевают полностью разрушиться при краткосрочной термической обработке», — заключил собеседник RT.

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