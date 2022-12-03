Офтальмолог Хомяков рассказал, опасен ли холод для глаз

Сергей Хомяков, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, рассказал в беседе с RT, как холод влияет на здоровье глаз.

Хомяков заявил, что холод в диапазоне температур средней полосы 0...-20 °C не вреден для глаз.

«Мигательные движения век не дадут глазному яблоку замёрзнуть. Обморожение глаз — чрезвычайно редкое явление. Отрицательные температуры, как и воздействие ветра, могут вызывать спазм устьев слёзных канальцев, отёчность слизистой носа в области устья носо-слёзного канала, что приводит к слезотечению на улице. Это нормальная физиологическая реакция», — предупредил он.

По словам специалиста, температуры -50...-60 °C, которые отмечаются в районе Оймякона, в сочетании с ветром и снежной бурей действительно могут вызвать обморожение век, роговицы и конъюнктивы.

Кроме того, главный врач «ИНВИТРО-Москва» напомнил, что у пожилых людей снижается тонус век, развиваются ассоциированные с возрастом дегенеративные заболевания слёзного аппарата, конъюнктивы, век, поэтому чаще на ветру и на холоде развивается слезостояние и слезотечение.

«В средней полосе особых защитных средств применять не нужно. В условиях полюсов холода Земли необходимо использовать специальные защитные очки. Кроме того, если мы говорим о воздействии зимнего холода на улице днём, следует защищать глаза от ультрафиолета очками, так как снег отражает лучи солнца, которые могут вызывать фотоповреждение глаз», — объяснил эксперт.

Ранее офтальмолог Азнаурян посоветовал регулярно проверять зрение у детей.