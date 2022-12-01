Подмосковье экспортировало более 180 тысяч тонн безалкогольных напитков с начала года

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Московская область экспортировала свыше 180 тыс. т безалкогольных напитков с начала 2022 года. Сумма экспорта составила почти $140 млн.
Подмосковье экспортировало более 180 тысяч тонн безалкогольных напитков с начала года
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на зампреда регионального правительства Георгия Филимонова.

Главный получатель товаров — Казахстан. Далее следуют Белоруссия и Киргизия.

«В прошлом году этот объём составил 152,3 тыс. т. Таким образом, подмосковные предприятия увеличили объёмы поставок на 18,6%», — цитирует Филимонова «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае в бухте Безымянная к 2030 году будет построен новый морской портовый комплекс «Морской порт Аврора».

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