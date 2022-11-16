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Новый морской портовый комплекс построят в Приморье к 2030 году

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В Приморском крае в бухте Безымянная к 2030 году будет построен новый морской портовый комплекс «Морской порт Аврора».
Новый морской портовый комплекс построят в Приморье к 2030 году
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ИА PrimaMedia, данный проект, который реализует московская компания «Бизнес проект», получил статус приоритетного для региона.

В материале сказано, что на предприятии будет создано около 700 рабочих мест, объём инвестиций составит более 200 млрд руб.

«Основное назначение терминала — приём грузов из железнодорожных вагонов, накопление, кратковременное хранение и погрузка их в морские суда», — цитирует агентство пресс-службу правительства края.

Отмечается, что порт является частью большого проекта компании «Коулстар» по разработке угольных месторождений в Новосибирской области и республике Хакасии, а также экспорту угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее издание «Взгляд» со ссылкой на официальный портал правительства региона сообщило, что в Приморском крае отремонтировали более 100 км дорог в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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