В Кремле не подтвердили сообщения о «планирующихся перестановках» в правительстве
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
Его слова приводит ТАСС.
«Это пишут каждый день», — сказал представитель Кремля.
Песков призвал относиться к таким сообщениям с долей иронии.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что доходы бюджета России за девять месяцев 2022 года выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также Мишустин заявил, что санкции не нарушили макроэкономическую стабильность России.