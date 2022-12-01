В Кремле не подтвердили сообщения о «планирующихся перестановках» в правительстве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил сообщения в соцсетях о «планирующихся перестановках» в правительстве.

Его слова приводит ТАСС.

«Это пишут каждый день», — сказал представитель Кремля.

Песков призвал относиться к таким сообщениям с долей иронии.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что доходы бюджета России за девять месяцев 2022 года выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также Мишустин заявил, что санкции не нарушили макроэкономическую стабильность России.