В Кремле не подтвердили сообщения о «планирующихся перестановках» в правительстве

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил сообщения в соцсетях о «планирующихся перестановках» в правительстве.
В Кремле не подтвердили сообщения о «планирующихся перестановках» в правительстве
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Его слова приводит ТАСС. 

«Это пишут каждый день», — сказал представитель Кремля.

Песков призвал относиться к таким сообщениям с долей иронии. 

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что доходы бюджета России за девять месяцев 2022 года выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также Мишустин заявил, что санкции не нарушили макроэкономическую стабильность России.

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