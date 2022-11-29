Мишустин: доходы бюджета России за девять месяцев 2022 года выросли на 10%

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что доходы бюджета России за девять месяцев 2022 года выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Мишустин: доходы бюджета России за девять месяцев 2022 года выросли на 10%
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

В ходе заседания правительства Мишустин заявил, что доходы российского бюджета за январь — сентябрь оказались выше ожидаемых.

«Они выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 20 трлн рублей», — рассказал Мишустин.

Он добавил, что расходы увеличились на 5,5%, примерно до 19,5 трлн рублей.

Как уточнил премьер, это в том числе связано с ростом выплат в рамках соцобязательств государства перед россиянами.

Также Мишустин заявил, что санкции не нарушили макроэкономическую стабильность России.

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