Мишустин: доходы бюджета России за девять месяцев 2022 года выросли на 10%

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что доходы бюджета России за девять месяцев 2022 года выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ходе заседания правительства Мишустин заявил, что доходы российского бюджета за январь — сентябрь оказались выше ожидаемых.

«Они выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 20 трлн рублей», — рассказал Мишустин.

Он добавил, что расходы увеличились на 5,5%, примерно до 19,5 трлн рублей.

Как уточнил премьер, это в том числе связано с ростом выплат в рамках соцобязательств государства перед россиянами.

Также Мишустин заявил, что санкции не нарушили макроэкономическую стабильность России.