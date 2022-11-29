Глава правительства Мишустин: санкции не нарушили макроэкономическую стабильность России
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Мишустин отметил, что основные показатели федерального бюджета России остаются сбалансированными, несмотря на вызовы.
«Санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность», — заявил премьер-министр.
Он также заявил о предотвращении развития событий по негативным сценариям.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в условиях жёстких санкционных ограничений компаниям из России «не на кого рассчитывать» и это является драйвером для их развития.