Глава правительства Мишустин: санкции не нарушили макроэкономическую стабильность России

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что санкции не нарушили макроэкономическую стабильность России.

Мишустин отметил, что основные показатели федерального бюджета России остаются сбалансированными, несмотря на вызовы.

«Санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность», — заявил премьер-министр.

Он также заявил о предотвращении развития событий по негативным сценариям.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в условиях жёстких санкционных ограничений компаниям из России «не на кого рассчитывать» и это является драйвером для их развития.