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Греф отметил, что нынешняя ситуация в экономике является большим драйвером для компаний

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В условиях жёстких санкционных ограничений компаниям из России «не на кого рассчитывать», и это является драйвером для их развития, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он сказал, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.
Греф отметил, что нынешняя ситуация в экономике является большим драйвером для компаний
  • РИА Новости

«Нам сейчас не на кого рассчитывать, и, как всегда, это является большим драйвером. Оптимистами нас заставляет быть жизнь, потому что третьего не дано: либо ты оптимист, либо ты отправляешься на свалку истории. Поэтому у любого менеджера, у любого предпринимателя оптимизм является одним из необходимых профессиональных патронов в обойме», — цитирует Грефа ТАСС.

Как отмечал министр экономического развития России Максим Решетников, процесс адаптации российской экономики к новым условиям проходит быстрее ожидаемого.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, сокращение торговли России с недружественными странами идёт параллельно с ростом товарооборота с другими партнёрами.

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