Греф отметил, что нынешняя ситуация в экономике является большим драйвером для компаний
- РИА Новости
«Нам сейчас не на кого рассчитывать, и, как всегда, это является большим драйвером. Оптимистами нас заставляет быть жизнь, потому что третьего не дано: либо ты оптимист, либо ты отправляешься на свалку истории. Поэтому у любого менеджера, у любого предпринимателя оптимизм является одним из необходимых профессиональных патронов в обойме», — цитирует Грефа ТАСС.
Как отмечал министр экономического развития России Максим Решетников, процесс адаптации российской экономики к новым условиям проходит быстрее ожидаемого.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, сокращение торговли России с недружественными странами идёт параллельно с ростом товарооборота с другими партнёрами.