Греф отметил, что нынешняя ситуация в экономике является большим драйвером для компаний

В условиях жёстких санкционных ограничений компаниям из России «не на кого рассчитывать», и это является драйвером для их развития, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он сказал, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

«Нам сейчас не на кого рассчитывать, и, как всегда, это является большим драйвером. Оптимистами нас заставляет быть жизнь, потому что третьего не дано: либо ты оптимист, либо ты отправляешься на свалку истории. Поэтому у любого менеджера, у любого предпринимателя оптимизм является одним из необходимых профессиональных патронов в обойме», — цитирует Грефа ТАСС.

Как отмечал министр экономического развития России Максим Решетников, процесс адаптации российской экономики к новым условиям проходит быстрее ожидаемого.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, сокращение торговли России с недружественными странами идёт параллельно с ростом товарооборота с другими партнёрами.