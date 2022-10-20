Мишустин рассказал об изменении географии зарубежных поставок из России

Сокращение торговли России с недружественными странами идёт параллельно с ростом товарооборота с другими партнёрами, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Неизбежно меняется география зарубежных поставок. Значительное сжатие торговли с США, Великобританией, Японией и рядом стран, чьё политическое руководство выставило заслоны на пути нормальной кооперации, происходит параллельно с ростом товарооборота с другими партнёрами», — цитирует его РИА Новости.

Мишустин отметил расширение экспорта из России промтоваров в страны БРИКС, а также хорошую динамику по Турции, Египту, ОАЭ.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российская сторона готова расширить экспорт продовольствия в 2023 году при условии возвращения к принципу свободной торговли.