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Мишустин рассказал об изменении географии зарубежных поставок из России

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Сокращение торговли России с недружественными странами идёт параллельно с ростом товарооборота с другими партнёрами, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин рассказал об изменении географии зарубежных поставок из России
  • РИА Новости

«Неизбежно меняется география зарубежных поставок. Значительное сжатие торговли с США, Великобританией, Японией и рядом стран, чьё политическое руководство выставило заслоны на пути нормальной кооперации, происходит параллельно с ростом товарооборота с другими партнёрами», — цитирует его РИА Новости.

Мишустин отметил расширение экспорта из России промтоваров в страны БРИКС, а также хорошую динамику по Турции, Египту, ОАЭ.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российская сторона готова расширить экспорт продовольствия в 2023 году при условии возвращения к принципу свободной торговли.

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