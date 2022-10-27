Решетников: процесс адаптации экономики России к новым условиям идёт быстрее ожиданий
- РИА Новости
«Ситуация действительно в экономике стабилизировалась, идёт активная перенастройка внешнеэкономических связей, торговых связей, структурная адаптация экономики. И по тем цифрам, которые сейчас есть, видим, что процесс протекает активно, в общем даже быстрее, чем предполагали», — цитирует его РИА Новости.
Решетников отметил, что главной задачей российских властей сейчас является переход экономики к росту.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что сокращение торговли России с недружественными странами идёт параллельно с ростом товарооборота с другими партнёрами.