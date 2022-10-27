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Решетников: процесс адаптации экономики России к новым условиям идёт быстрее ожиданий

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Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал, что процесс адаптации российской экономики к новым условиям проходит быстрее ожидаемого.
Решетников: процесс адаптации экономики России к новым условиям идёт быстрее ожиданий
  • РИА Новости

«Ситуация действительно в экономике стабилизировалась, идёт активная перенастройка внешнеэкономических связей, торговых связей, структурная адаптация экономики. И по тем цифрам, которые сейчас есть, видим, что процесс протекает активно, в общем даже быстрее, чем предполагали», — цитирует его РИА Новости.

Решетников отметил, что главной задачей российских властей сейчас является переход экономики к росту.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что сокращение торговли России с недружественными странами идёт параллельно с ростом товарооборота с другими партнёрами.

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