Врач Толоконин рассказал о связи лишнего веса с психологическими факторами

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Психотерапевт-сексолог, психиатр Артём Толоконин заявил, что причины лишнего веса могут быть связаны с психологическими факторами.
Врач Толоконин рассказал о связи лишнего веса с психологическими факторами
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«Лишний вес человека, как правило, демонстрирует желание защититься от внешней угрозы», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, это могут быть трудности во взаимоотношениях с близкими, на работе. Как отметил эксперт, пока люди не отпускают проблему, лишние килограммы никуда не уходят.

«Для того чтобы избавиться от лишнего веса, необходимо осознать, что есть проблема, которая влияет на состояние вашего здоровья в целом», — считает Толоконин.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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