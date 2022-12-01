Невролог Югай назвал хроническое переутомление вредным для здоровья

Невролог клиники «Синай» Валерий Югай заявил, что хроническое переутомление вредно для здоровья.

«Переутомление, или синдром хронической усталости, — это не просто симптом, это болезнь, приводящая к нарушению работы всего организма человека», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

На первой стадии наблюдаются нарушения сна, на второй — отсутствие эмоций, апатия.

«На третьей стадии внешний вид человека начинает меняться: бледнеет кожа, появляются тёмные круги под глазами, которые становятся впавшими, усиливается потливость», — сообщил врач.

Он советует пересмотреть режим дня с учётом времени на отдых, а также обратить внимание на сбалансированность питания и витаминотерапию. Полезными будут и прогулки.

Кроме того, рекомендуется объективно оценивать свои возможности.

«Для обретения душевного равновесия иногда требуется помощь психолога или психотерапевта», — добавил Югай.

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