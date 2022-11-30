Роспотребнадзор заявил о локализации очагов менингита в Подмосковье

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В управлении Роспотребнадзора по Московской области заявили о локализации очагов менингита в Подмосковье после выявления случаев заболевания у сотрудников на складе OZON.

«Управлением Роспотребнадзора по Московской области локализованы очаги менингита», — цитирует ведомство РИА Новости.

Отмечается, что всего было установлено пять очагов инфекционного заболевания по месту работы и местам проживания сотрудников. Более 1,5 тыс. граждан имели риск заражения из-за возможного контактирования, все они были взяты под контроль специалистов.

Ранее Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию со случаями инфекционного менингита у работников маркетплейса OZON в Подмосковье.

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