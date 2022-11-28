Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию со случаями менингита в Подмосковье

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию со случаями инфекционного менингита у работников маркетплейса OZON в Подмосковье.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на подмосковное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что по состоянию на 28 ноября с клинической картиной инфекционного менингита госпитализировали 11 человек.

Также в очагах выявлено более 15 человек с признаками ОРВИ, их госпитализировали для лечения и обследования.

В сообщении говорится, что специалисты Роспотребнадзора организовали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции «в связи с регистрацией случаев инфекционного менингита у отдельных работников складского комплекса маркетплейса Ozon», расположенного в Истре.

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