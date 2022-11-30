Совфед одобрил закон о прожиточном минимуме в 2023 году в размере 14 375 рублей

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Совет Федерации одобрил закон о прожиточном минимуме в 2023 году в размере 14 375 рублей.
Совфед одобрил закон о прожиточном минимуме в 2023 году в размере 14 375 рублей
  • РИА Новости

«Законом предлагается приостановить действующие нормы федерального закона «О прожиточном минимуме в России» в целях установления величины прожиточного минимума на 2023—2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 рублей) и 2024 (15 049 рублей) годов», — цитирует РИА Новости пояснительную записку к документу.

Ранее аналитики выяснили, какой минимальный размер оплаты труда хотели бы жители различных регионов России. Так, согласно данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (информация есть в распоряжении RT), москвичи хотели бы сумму 43 500 рублей в месяц.

Как отмечают аналитики, столица традиционно занимает первое место среди мегаполисов по величине ожиданий.

В топ-3 также вошли Владивосток (40 900 рублей) и Хабаровск (40 700 рублей).

В начале ноября президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ) и увеличению его отрыва от прожиточного минимума.

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