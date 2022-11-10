Путин поручил кабмину представить предложения по ускоренному росту МРОТ

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ) и увеличению его отрыва от прожиточного минимума.

Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда, дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения в целях роста реальных доходов населения», — говорится в сообщении.

Доклад необходимо представить до 15 января 2023 года.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что МРОТ и прожиточный минимум проиндексируют выше инфляции с 1 января 2023 года.