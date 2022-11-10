Путин поручил кабмину представить предложения по ускоренному росту МРОТ
- РИА Новости
Поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда, дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения в целях роста реальных доходов населения», — говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить до 15 января 2023 года.
Ранее глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что МРОТ и прожиточный минимум проиндексируют выше инфляции с 1 января 2023 года.