Глава Минтруда заявил, что МРОТ и прожиточный минимум увеличат выше инфляции с 1 января

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум проиндексируют выше инфляции с 1 января 2023 года. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

По его словам, МРОТ в текущем году увеличивался в два этапа, второй из которых произойдёт с 1 января 2023 года

«Минимальный размер с учётом уже проведённой 10%-ной индексации возрастёт по отношению к уровню 1 января 2022 года на 16,9%, а прожиточный минимум — на 13,6%», — приводит РИА Новости заявление Котякова на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми.

Он добавил, что эти выплаты увеличатся выше уровня ожидаемой инфляции.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России с 2023 года на единое пособие для семей с детьми будет тратиться более 1,6 трлн рублей в год.