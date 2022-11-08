Голикова: более 1,6 трлн рублей в год будет тратиться на единое пособие с 2023 года

В России с 2023 года на единое пособие для детей с детьми будет тратиться более 1,6 трлн рублей в год, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В целом на вот это вот единое пособие с 2023 года будет тратиться 1 триллион 691 миллиард рублей, из которых 1 триллион 430 миллиардов — это федеральный бюджет», — сказала она на совещании о поддержке доходов семей с детьми у президента Владимира Путина, её слова приводит РИА Новости.

По словам Голиковой, «в прошлое уйдут пособия», которые остались «со старых времён», такие пособия в некоторых регионах России составляют 100—150 рублей.