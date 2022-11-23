Опрос: россияне назвали средний желаемый минимальный размер оплаты труда

Аналитики выяснили, какой минимальный размер оплаты труда хотели бы жители различных регионов России.

Так, согласно данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (информация есть в распоряжении RT), москвичи хотели бы сумму 43 500 рублей в месяц. Как отмечают аналитики, столица традиционно занимает первое место среди мегаполисов по величине ожиданий.

В топ-3 также вошли Владивосток (40 900 рублей) и Хабаровск (40 700 рублей).

«Последний вытеснил из первой тройки Санкт-Петербург, где пожелания к уровню МРОТ составили 39 900 рублей», — говорится в исследовании.

На пятом месте расположился Красноярск, где ожидания МРОТ составляют 39 500 рублей.

Самые скромные запросы к размеру минимальной зарплаты, по мнению аналитиков, у жителей Пензы (33 700 рублей) и Оренбурга (33 900 рублей).

«Причём за семь месяцев ожидания экономически активных жителей Пензы выросли на 2%, а оренбуржцев — снизились на 2%», — отметили аналитики компании.

В опросе сервиса приняли участие 31 700 экономически активных респондентов, проживающих в городах с численностью населения от 500 тыс. человек.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ) и увеличению его отрыва от прожиточного минимума.