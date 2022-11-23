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Опрос: россияне назвали средний желаемый минимальный размер оплаты труда

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RT
Аналитики выяснили, какой минимальный размер оплаты труда хотели бы жители различных регионов России.
Опрос: россияне назвали средний желаемый минимальный размер оплаты труда
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Так, согласно данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (информация есть в распоряжении RT), москвичи хотели бы сумму 43 500 рублей в месяц. Как отмечают аналитики, столица традиционно занимает первое место среди мегаполисов по величине ожиданий.

В топ-3 также вошли Владивосток (40 900 рублей) и Хабаровск (40 700 рублей).

«Последний вытеснил из первой тройки Санкт-Петербург, где пожелания к уровню МРОТ составили 39 900 рублей», — говорится в исследовании.

На пятом месте расположился Красноярск, где ожидания МРОТ составляют 39 500 рублей.

Самые скромные запросы к размеру минимальной зарплаты, по мнению аналитиков, у жителей Пензы (33 700 рублей) и Оренбурга (33 900 рублей).

«Причём за семь месяцев ожидания экономически активных жителей Пензы выросли на 2%, а оренбуржцев — снизились на 2%», — отметили аналитики компании.

В опросе сервиса приняли участие 31 700 экономически активных респондентов, проживающих в городах с численностью населения от 500 тыс. человек.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ) и увеличению его отрыва от прожиточного минимума.

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