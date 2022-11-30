Путин: обязательства по уровню зарплат должны выполняться

Обязательства по уровню зарплат должны выполняться, заявил президент России Владимир Путин.

«Отступать от этих ориентиров не собираемся, обязательства здесь должны выполняться, чтобы не сбивать общий ритм работы, учитывать специфику на местах, мы приняли специальные решения даже», — заявил Путин.

Он отметил, что люди определяют благосостояние не по статистике, а по деньгам в кармане, и нужно на это обратить внимание.

Путин также подчеркнул, что «целевые ориентиры по уровню зарплат в бюджетной сфере сохраняются».

Также Путин назвал приоритетом работы властей выход на реальный рост доходов в стране, сокращение бедности и неравенства.

По словам главы Минфина России Антона Силуанова, зарплаты работников бюджетной сферы в 2023 году вырастут более чем на 8%.