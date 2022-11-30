Российский президент Владимир Путин назвал скромным уровень зарплат в социальной сфере России.

Об этом он заявил в ходе церемонии открытия в нескольких регионах социальных объектов. Во время мероприятия Путина проинформировали об одной из библиотек Бурятии.

По словам президента, с правительством сегодня будут обсуждаться вопросы уровня доходов в России в целом и в социальной сфере в частности.

«В социалке вообще такой, скромный уровень заработных плат. В библиотеках — тем более», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин 30 ноября обсудит с членами правительства зарплаты бюджетников.