Путин назвал скромным уровень зарплат в социальной сфере России

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Российский президент Владимир Путин назвал скромным уровень зарплат в социальной сфере России.
Путин назвал скромным уровень зарплат в социальной сфере России
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе церемонии открытия в нескольких регионах социальных объектов. Во время мероприятия Путина проинформировали об одной из библиотек Бурятии.

По словам президента, с правительством сегодня будут обсуждаться вопросы уровня доходов в России в целом и в социальной сфере в частности.

«В социалке вообще такой, скромный уровень заработных плат. В библиотеках — тем более», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин 30 ноября обсудит с членами правительства зарплаты бюджетников. 

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