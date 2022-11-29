Путин 30 ноября обсудит с членами правительства зарплаты бюджетников

Президент России Владимир Путин в среду, 30 ноября, проведёт совещание с членами правительства, основной темой станет обсуждение зарплат бюджетников.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«30 ноября Путин проведёт очередное совещание с членами правительства России в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение ситуации с зарплатами отдельных категорий работников бюджетной сферы», — говорится в сообщении.

В частности, с докладом выступит министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Глава Минфина России Антон Силуанов ранее заявил, что проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов предусматривает рост прожиточного минимума, МРОТ и зарплат бюджетников.

Также сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году.