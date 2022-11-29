Путин 30 ноября обсудит с членами правительства зарплаты бюджетников
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- © Mikhail Metzel/Kremlin Pool
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«30 ноября Путин проведёт очередное совещание с членами правительства России в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение ситуации с зарплатами отдельных категорий работников бюджетной сферы», — говорится в сообщении.
В частности, с докладом выступит министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Глава Минфина России Антон Силуанов ранее заявил, что проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов предусматривает рост прожиточного минимума, МРОТ и зарплат бюджетников.
Также сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году.