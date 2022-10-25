Силуанов: проект бюджета предусматривает рост прожиточного минимума, МРОТ и зарплат

Проект бюджета на 2023—2025 годы предусматривает рост прожиточного минимума, МРОТ и зарплат бюджетников, заявил глава Минфина России Антон Силуанов на заседании программной комиссии партии «Единая Россия».

«Проиндексированы все необходимые пособия. Будут увеличены выплаты в связи с ростом прожиточного минимума. А сам прожиточный минимум составит 14 275 рублей. Также предусмотрено увеличении МРОТ — он составит 16 242 рубля», — заявил Силуанов, его слова приводятся в канале партии в Telegram.

Он отметил, что проектом бюджета также предусмотрено увеличение зарплат работников бюджетной сферы, ожидается увеличение зарплаты 3,5 млн работников.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году.