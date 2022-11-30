Силуанов заявил, что зарплаты бюджетников в 2023 году вырастут более чем на 8%

Зарплаты работников бюджетной сферы в 2023 году вырастут более чем на 8%, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.

«Заработные платы работников бюджетной сферы вырастут на уровень прогноза роста заработной платы экономики — более 8%», — цитирует его ТАСС.

По словам Силуанова, пенсии в следующем году вырастут на 1 тыс. рублей.

Все ассигнования были заложены в федеральном бюджете, уточнил он.

30 ноября Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон о федеральном бюджете на следующий год и плановый период 2024—2025 годов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проект федерального бюджета на 2023 год стал самым сложным за последние годы.