Силуанов заявил, что зарплаты бюджетников в 2023 году вырастут более чем на 8%
- РИА Новости
«Заработные платы работников бюджетной сферы вырастут на уровень прогноза роста заработной платы экономики — более 8%», — цитирует его ТАСС.
По словам Силуанова, пенсии в следующем году вырастут на 1 тыс. рублей.
Все ассигнования были заложены в федеральном бюджете, уточнил он.
30 ноября Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон о федеральном бюджете на следующий год и плановый период 2024—2025 годов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проект федерального бюджета на 2023 год стал самым сложным за последние годы.