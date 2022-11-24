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Володин: бюджет на 2023—2025 годы стал самым сложным из-за санкций и мировой экономики

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период 2024—2025 годов стал самым сложным за последние годы.
Володин: бюджет на 2023—2025 годы стал самым сложным из-за санкций и мировой экономики
  • © duma.gov.ru

«Этот бюджет — самый сложный за последние годы. Санкции, развитие мировой экономики практически невозможно спрогнозировать», — приводит его слова РИА Новости.

Володин добавил, что законодателям на этапе проработки документа «удалось гарантировать исполнение всех социальных обязательств перед гражданами».

24 ноября Госдума приняла закон «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов», который предусматривает постепенное снижение дефицита бюджета с 2 до 0,7% ВВП.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в России с 2023 года на единое пособие для семей с детьми будет тратиться более 1,6 трлн рублей в год.

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