Суд в Кемерове отложил рассмотрение апелляций на приговор по делу «Зимней вишни»

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Кемеровский областной суд отложил на неопределённый срок рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по первому уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» из-за отсутствия в суде материалов дела, которые на данный момент направлены в Верховный суд России для рассмотрения ходатайств защиты обвиняемых об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела.

«Разбирательство по уголовному делу по апелляционным жалобам отложить до возвращения материалов уголовного дела», — передаёт ТАСС слова судьи.

24 мая МЧС России направило в суд апелляционную жалобу на приговор пожарным, осуждённым за халатность при тушении пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

7 октября бывший гендиректор и совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский был приговорён Центральным районным судом Кемерова к восьми годам колонии за взятку главе регионального Госстройнадзора при реконструкции ТРЦ.

18 октября гособвинение обжаловало ему приговор.

В марте 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, жертвами которого стали 60 человек, в том числе 37 детей.

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