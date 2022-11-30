Суд в Кемерове отложил рассмотрение апелляций на приговор по делу «Зимней вишни»
«Разбирательство по уголовному делу по апелляционным жалобам отложить до возвращения материалов уголовного дела», — передаёт ТАСС слова судьи.
24 мая МЧС России направило в суд апелляционную жалобу на приговор пожарным, осуждённым за халатность при тушении пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.
7 октября бывший гендиректор и совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский был приговорён Центральным районным судом Кемерова к восьми годам колонии за взятку главе регионального Госстройнадзора при реконструкции ТРЦ.
18 октября гособвинение обжаловало ему приговор.
В марте 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, жертвами которого стали 60 человек, в том числе 37 детей.