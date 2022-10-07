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Экс-гендиректора «Зимней вишни» Вишневского осудили на восемь лет за взятку

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Бывший гендиректор и совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский приговорён Центральным районным судом Кемерова к восьми годам колонии за взятку главе регионального Госстройнадзора при реконструкции ТРЦ.

«Признать виновным, назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом 21 млн рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — приводит слова судьи ТАСС.

Ранее Центральный районный суд города Кемерова установил виновность Вишневского в даче взятки главе регионального Госстройнадзора.

24 мая МЧС России направило в суд апелляционную жалобу на приговор пожарным, осуждённым за халатность при тушении пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

В марте 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, жертвами которого стали 60 человек, в том числе 37 детей.

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